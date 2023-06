Vandaag lekker weer in Leiden

Update Bestuur­ster ramt auto en rijdt meerdere keren door rood om aan politie te ontkomen

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie na een wilde achtervolging een bestuurster in de Waldorpstraat in Den Haag aangehouden. De vrouw probeerde aan de politie te ontkomen, raakte hierbij een andere auto en reed meerdere keren door rood.