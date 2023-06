Vanmiddag en vanavond redelijk bewolkt weer in Leiden

indebuurt.nl Beachhunk Victor: 'Er is altijd ruimte voor grapjes'

Het strandseizoen in Den Haag is weer begonnen. Wij struinen de kustlijn weer af en spreken met de barmannen- en vrouwen op het strand. Beachhunk Victor werd door zijn collega’s naar voren gedragen als kandidaat. De 24-jarige werkt al vijf strandseizoenen bij Strandtent 14 in Kijkduin.