Veel schade bij botsing op kruispunt in Leiden

Tieners krijgen jeugddeten­tie voor reeks overvallen op onderne­mers in de Dierensel­aan

Drie jonge overvallers hebben vandaag jeugddetentie gekregen voor twee gewelddadige overvallen op juweliers in de Dierenselaan in de Haagse wijk Oostbroek. Bij één van de twee roven werd de eigenaar met pepperspray in het gezicht gespoten en werd er gedreigd met een doorgeladen pistool.