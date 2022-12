Verbij weet niet wat zijn niveau is maar kijkt uit naar terugkeer: ‘Geen flauw idee hoe ik ervoor sta’

,,Het is voor mij ook een verrassing wat mijn niveau gaat zijn. Ik hoop dat ik een race van niveau kan laten zien, maar om te zeggen dat ik een wereldtijd ga rijden, vind ik lastig. Ik heb er een paar weken uit gelegen en heb dus geen flauw idee hoe ik ervoor sta. Op zich rijd ik niet verkeerd rond, maar je moet je kracht uiteindelijk wel kwijt kunnen op het ijs”, zei Verbij (28) op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Door zijn blessure wist de schaatser uit Leiderdorp zich in Heerenveen niet te kwalificeren voor de eerste reeks wereldbekerwedstrijden. 'Op basis van prestaties in het recente verleden’ kreeg hij vorige week toch een startplek van de KNSB. ,,Dat is mooi, maar ik ben vooral blij dat ik weer een wedstrijd kan rijden. Eerlijk gezegd had ik er ook wel op gerekend hoor, want het zou vreemd zijn als de ene persoon wel een aanwijsplek krijgt en de andere niet”, aldus Verbij. Kjeld Nuis kreeg op zijn beurt een plek op de 1500 meter.

,,De schade is gelukkig meegevallen. Er is een MRI gemaakt en op wat vocht na was daar niet veel op te zien. Uit voorzorg heb ik het daarna gewoon rustig aan gedaan en geen enkel risico genomen. Na de eerste week trok de pijn al weg, waardoor ik van mening ben dat het niet iets ernstigs was. Ik heb ooit een liesscheur gehad en dat deed zoveel pijn dat ik twee weken niet kon schaatsen. Dat was nu niet het geval”, aldus Verbij.

,,Uiteindelijk zie ik het vooral als een mooie kans. Het is nu gebeurd en het enige wat ik kan doen, is hard schaatsen. Bewijsdrang voel ik zeker niet, al betekent dat niet dat ik niet gemotiveerd ben. Aangezien we niet zo vaak de kans krijgen om op snel ijs te schaatsen, kijk ik er heel erg naar uit om daar goed te kunnen trainen.”

De wedstrijden in Canada zijn van vrijdag tot en met zondag. Een week later staan er in Calgary opnieuw wereldbekerwedstrijden op het programma. Dan is Verbij reserve.