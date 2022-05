Vermist jongetje (5) mishandeld in buurt van azc in Katwijk en belandt in ziekenhuis

Lichaam gevonden aan Joop Vervoorne­pad in Leiden

Donderdagochtend is een overleden persoon aangetroffen in een sloot bij tuinvereniging ‘Ons Buiten’ aan het Joop Vervoornepad in Leiden. De omgeving is door de politie afgezet en er wordt onderzoek gedaan. Dat schrijft Sleutelstad.

19 mei