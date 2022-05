Vijfjarig jongetje mishandeld in de buurt van azc in Katwijk en naar ziekenhuis gebracht

Het kind, zelf woonzaam in het betreffende azc, was in de nacht van zaterdag op zondag enkele uren vermist. De politie startte een grote zoekactie, onder andere met speurhonden. Zondagochtend rond 09:00 uur liet de politie weten dat het jongetje terecht was, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Zijn verwondingen wijzen erop dat het jongetje in de tijd dat hij vermist was is mishandeld, meldt de politie aan de NOS. Meer wil de politie niet kwijt over de zaak.