Vlieg die als larve groeide in been Freek Vonk te zien in Naturalis: ‘Rust zacht lieve Kwak’

Iedereen kende Melline Mollerus als zuster Lisette: ‘Jammer dat het afliep, maar ik hoefde gelukkig niet dood’

In 1994 behoorde Melline Mollerus tot de eerste lichting vaste acteurs in Onderweg Naar Morgen. Elf jaar lang kwam ze als zuster Lisette rond etenstijd in honderdduizenden huiskamers binnen. ,,Het was jammer dat ik eruit werd geschreven, maar ik hoefde in elk geval niet dood.’’