Vrachtwagen botst op Tesla in Leiden: meerdere voertuigen raken beschadigd

Hoger beroep Olivier van de G. in zaak doden van tiener Esmee (14) voor onbepaalde tijd uitgesteld

Het hoger beroep in de strafzaak tegen de tot 12 jaar cel en tbs veroordeelde Olivier van de G. uit Leiden is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdagochtend bepaald.