Vrachtwagen raakt bijna te water in Rijnsburg

Leidse onderzoe­kers waarschu­wen voor exotische kikkers en padden in de duinen

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en twee natuurorganisaties hebben in de duinen zeker vier soorten exotische kikkers en padden gevonden. Zij waarschuwen natuurbeheerders om deze verdachte populaties goed in de gaten te houden en zo mogelijk aan te pakken, want exoten kunnen grote schade aanrichten onder soorten die van nature in de duinen thuishoren.

2 december