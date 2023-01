Vrachtwagen verliest aanhanger: A44 richting noorden uren dicht bij Oegstgeest

Brandweer­dui­kers redden onwel geworden automobi­list uit sloot in Oud Ade

Een auto is dinsdagochtend te water geraakt langs de N445 in Oud Ade. Leidsch Dagblad meldt dat de bestuurder door brandweerduikers uit het water is gered en naar het ziekenhuis is gebracht.

