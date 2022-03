Vroeger bij Minerva: moed, eendracht en trouw, maar ook ‘bilnaadadjes’ en hete centen

indebuurt Leiden Leiden staat op voor Oekraïne: extra dagen om spullen af te geven

Aan de oproep van Roald Laport om in Leiden spullen te doneren voor vluchtelingen uit Oekraïne is massaal gehoor gegeven. Het was hartverwarmend om te zien dat het inzamelpunt bij de Meelfabriek maandag binnen enkele uren vol was. Daarom is de inzameling uitbereid. We vertellen je meer.

2 maart