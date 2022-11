Waar is dat feestje? Zoveel Leidenaren blazen tegelijk met jou de kaarsjes uit

Indebuurt LeidenMisschien voel je je op jouw verjaardag de enige jarige, maar niets is minder waar. Er zijn nog veel meer Leidenaren die op jouw dag ook de kaarsjes uitblazen. Benieuwd hoeveel dat er zijn in Leiden? Lees dan snel verder!

Mei is de maand waarin de meeste Nederlanders jarig zijn, maar als er rekening wordt gehouden met het aantal dagen per maand, dan wint september. Als je per gemeente gaat kijken, zijn er wel verschillen met de landelijke cijfers. Benieuwd hoe het in Leiden zit?

Zo is het berekend De cijfers zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal verjaardagen per maand. Het totaal aantal verjaardagen in een maand is gedeeld door het totaal aantal dagen in de maand. Als je jouw geboortedatum invult in de zoektool, zie je wel het absolute aantal verjaardagen per dag in gemeente Leiden.

Zo zit het in Leiden

Over het algemeen worden de meeste baby’s geboren in de (na)zomer. In oktober, november en december worden er minder baby’s geboren. In geen enkele gemeente is één van die maanden een topmaand. In Leiden telt september gemiddeld de meeste verjaardagen, 8.444 Leidenaren worden in die maand een jaartje ouder.

En zo zit het op jouw verjaardag

Maar met hoeveel Leidenaren tegelijk snijd je de verjaardagstaart aan? Daar kom je achter door in de zoektool op Indebuurt Leiden de datum van je verjaardag in te vullen. Je ziet dan precies hoeveel mensen tegelijk in Nederland, in de provincie Zuid-Holland en in gemeente Leiden de slingers ophangen.

Over de cijfers De cijfers komen van het CBS. Dit instituut heeft de mensen geteld die in Nederland geboren zijn en hier op 1 januari 2022 nog steeds woonden. Dat aantal komt neer op iets meer dan 15 miljoen mensen. Het werkelijke aantal verjaardagen per stad ligt dus hoger, want Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners.