Wachtlijst studentenwoning vaak langer dan studieduur: Leiden en Amsterdam spannen de kroon

Dit blijkt uit een analyse van RTL Nieuws . De onderzoeksredactie bekeek welke woningen er de afgelopen drie maanden bij sociale studentenhuisvesters zijn verhuurd en hoe lang de inschrijfduur was. In een aantal studentensteden is de wachttijd zo lang dat studenten die zonder vertraging hun eerste studie afronden al bijna niet meer in aanmerking komen.

Wie in Leiden bij een corporatie wil huren moet gemiddeld zes jaar en negen maanden inschrijftijd hebben, blijkt uit de gegevens van verhuurplatform ROOM. In geen één andere studentenstad is de wachttijd zo hoog. Ook in Amsterdam, Delft en Wageningen stonden studenten gemiddeld tussen de vijf en vijfenhalf jaar ingeschreven voor een kamer of studio. In Utrecht was dit vier jaar en drie maanden voor een kamer.