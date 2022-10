Wageningen en Leiden zakken op ranglijst universiteiten, anderen stijgen flink

De universiteit in Wageningen is voor het vierde jaar op rij de hoogst geklasseerde universiteit van Nederland. De universiteit zakt echter op de wereldranglijst. Andere Nederlandse universiteiten boeken juist progressie. Daardoor gaat Wageningen niet langer solo op kop in Nederland, maar is de universiteit veranderd in de aanvoerder van een Nederlands peloton in de jaarlijkse World University Rankings van het Britse tijdschrift Times Higher Education.

Wageningen was vorig jaar gestegen van de 62e naar de 53e plaats, twaalf plekken hoger dan de volgende Nederlandse universiteit. Dit jaar zakt Wageningen naar 59. Direct erachter staat de Universiteit van Amsterdam, die van 65 naar 60 klimt. Bij de beste honderd universiteiten in de wereld staan ook Utrecht (van 69 naar 66), Delft (van 75 naar 70), Groningen (van 80 naar 75), Leiden (van 71 naar 77) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (van 72 naar 80). De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam is gezakt van 115 naar 121, de Radboud Universiteit in Nijmegen blijft op plek 139 staan en Maastricht zakt van 127 naar 145. Eindhoven, Tilburg en Twente staan niet in de top 200.

De Britse universiteit van Oxford is voor het zevende jaar op rij de best aangeschreven universiteit in de wereld. Harvard in de Verenigde Staten staat tweede, Cambridge en Stanford zijn gedeeld derde. In de top 10 van de wereld staan verder MIT, Caltech, Princeton, Berkeley en Yale uit de VS en Imperial College in Groot-Brittannië. Hier en daar zijn wat verschuivingen, maar in grote lijnen ziet de top er hetzelfde uit als voorgaande jaren.

Iets lager op de lijst zijn wel grote veranderingen te zien. Azië heeft nu meer universiteiten op de lijst dan Europa, 669 tegenover 639. In de top 20 staan drie universiteiten uit Azië en één van het Europese vasteland. Times Higher Education spreekt van “een grote verandering in de machtsbalans in de kenniseconomie”.

Europa heeft volgens het tijdschrift ‘een buitengewoon rijk en divers erfgoed van uitmuntendheid, maar kan het zich niet veroorloven om achterover te leunen. Je moet heel hard rennen om stil te staan op de wereldranglijst. Als je terrein verliest, bestaat het risico van een vicieuze cirkel, waardoor je op den duur toegang tot talent en samenwerkingen kwijtraakt.’

De ranglijst van Times Higher Education is een van de belangrijkste internationale lijsten voor het beoordelen van prestaties van universiteiten. Voor de nieuwste lijst zijn 1799 verschillende universiteiten in 104 landen en gebieden beoordeeld op verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en internationale positionering.