Wederom druk op wegen richting de Keukenhof

Liander steekt miljarden in uitbrei­ding stroomnet: ‘Grootste investe­rings­pak­ket ooit’

Liander steekt de komende jaren miljarden euro’s in het elektriciteitsnet in grote delen van Nederland. De netbeheerder spreekt van het grootste investeringspakket ooit. Dit is volgens de organisatie nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

12 april