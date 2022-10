Weekend van de Wetenschap drukbezocht en succesvol: ‘Feedback was beter dan ooit’

Verdrin­king jongen (15) zwembad Oegstgeest was noodlottig ongeval

De verdrinking van de 15-jarige jongen half augustus op de bodem van zwembad Poelmeer in Oegstgeest was een noodlottig ongeval. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake is van strafbare feiten en dat er geen verdachten zijn aangemerkt.

15 september