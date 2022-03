Werfpop gaat deze zomer door: dit is wanneer we weer mogen dansen in de Leidse Hout

De organisatie maakte dinsdag bekend dat op 9 juli 2022 het feest losbarst in de Leidse Hout. Ook weten we al een paar namen die komen optreden: Otoboke Beaver en The Vices. In de aanloop naar het festival maakt de organisatie steeds meer namen bekend.

Kaartje kopen

We zijn gewend dat Werfpop gratis is, maar in het Leidsch Dagblad lazen we dat je dit jaar voor het eerst een kaartje moet kopen. Geen paniek: het worden geen extreem dure tickets en het is alleen om de kosten te dekken. Voor 7,50 euro mag je naar binnen en krijg je een recyclebare beker én een gratis drankje.