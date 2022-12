Zes deskundigen buigen zich over toekomst schilderij van rokende mannen op Universiteit Leiden

Inmiddels is het voorlopig weer teruggehangen . Kitty Zijlmans, emeritus hoogleraar Hedendaagse kunstgeschiedenis, zit de commissie voor, maar ook bijvoorbeeld Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar Inclusie, is lid. Het college houdt zich niet alleen bezig met het genoemde kunstwerk, maar ook met exposeren op de universiteit van Leiden in het algemeen. Er zal ook nog een symposium aan worden gewijd.

Intussen

is ruim een week geleden in het Dordrechts Museum een tentoonstelling geopend

van werk van Dool. Die stond al op de agenda

voordat hij zo in het nieuws kwam door de rel in Leiden. Het gaat hier vooral

om tekeningen. ‘In ruim zestig jaar bouwde Rein Dool (Leiden 1933) een omvangrijk oeuvre op,

bestaande uit schilder- en tekenkunst, grafiek, sculptuur en keramiek. Het

fundament onder al zijn kunst is echter het tekenen, waarvoor hij al jong een

zeldzaam talent ontwikkelde’, legt het museum uit.