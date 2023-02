Zes jaar celstraf geëist tegen Leidenaar (23) wegens verkrachting en aanranding

indebuurt.nl Geen koffie en chocolade meer: deze koffiezaak is dicht

Een truffel bij de koffie, warme chocolademelk van een brok gesmolten chocolade aan een houten lepel of een overheerlijke chocoladefondue: al deze fijne keuzes stonden op de menukaart van Chocolate Company (CHCO) in het Stadshart. Maar nu niet meer: de zaak is dicht.

17:36