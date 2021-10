Ziekenhuis komt met comfortabelere wijze van borstonderzoek

Traditione­le activitei­ten van start voor Leidens Ontzet

1 oktober Vanwege het Leidens Ontzet zijn vrijdag tot en met maandag verschillende traditionele evenementen in Leiden. Het gaat er dit jaar weer redelijk uitzien zoals vanouds. De gemeente zei donderdag rekening te houden met drukte en als het nodig is in te grijpen. Vorig jaar werden door het coronavirus veel onderdelen van de traditie afgelast of digitaal gehouden.