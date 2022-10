Zien: Rachel onderzoekt waarom haar zus in Leiden uit het leven stapte

Indebuurt LeidenEen hartverscheurend verhaal. De van oorsprong Brabantse Dianne Tonies hield jarenlang de schijn op dat zij een studie Geneeskunde volgde in Leiden. Ze woonde hier in een studentenkamer, maar zelfs haar huisgenoten wisten niet van haar geheim af. Zus Rachel maakte een ingrijpende documentaire.

Het verhaal van Dianne Tonies

Dianne Tonies begon in 2013 vol optimisme aan de studie Geneeskunde in Leiden. Jaren later, op 16 januari 2020, stapte zij in deze stad uit het leven. Het was op de dag dat ze eigenlijk haar diploma zou behalen. Pas na haar overlijden ontdekt de familie van Dianne dat zij al jaren niet meer studeerde. Haar studie kwam na één jaar tot een einde en in de tijd die volgde, leefde Dianne een leugen.

Het fenomeen pretend student

In 2020 komt het verhaal van Dianne veelvuldig in het nieuws. Het fenomeen ‘schijnstudent’ ook wel ‘pretend student’ genoemd, blijkt vaak voor te komen. Studenten halen hun studie niet of kunnen de druk ervan niet aan, maar houden vervolgens voor de buitenwereld de schijn op dat zij nog studeren. De reden hierachter is meestal angst of schaamte naar hun omgeving. Ook in het verhaal van Dianne komt naar voren dat zij perfectionistisch was en niet wilde falen.

Schijnstudent de documentaire

De nieuwe documentaire Schijnstudent werd gemaakt door Rachel Tonies, één van de drie zussen van Dianne. In de documentaire gaat zij op onderzoek uit naar het leven en de dood van haar zus in Leiden. Ze gaat in gesprek met Diannes vriendinnen, studiegenoten en een huisgenoot. Ook probeert ze informatie in te winnen uit haar telefoon en laptop. Allemaal om die moeilijke vragen te beantwoorden: Waarom koos Dianne voor de dood? En wat deed ze al die jaren in Leiden?

Schijnstudent is een prachtige en hartverscheurende documentaire over verlies, schaamte en rouw. De documentaire is te bekijken op 18 oktober om 22.17 u op NPO 2. Je kunt de documentaire ook online bekijken.

