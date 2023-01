Zorgen over tekort aan psychofarmaca door sluiting Leidse medicijnfabriek: ‘Kan voor veel stress zorgen’

MIND maakt zich zorgen om de beschikbaarheid van de medicijnen carbamazepine en temazepam. Dat eerste middel wordt gebruikt bij de behandeling van onder meer bipolaire aandoeningen en het tweede is een kalmeringsmiddel. InnoGenerics was volgens een woordvoerster van MIND het enige bedrijf in Nederland dat deze twee medicijnen maakte. Met de sluiting van de fabriek wordt Nederland dus afhankelijk van het buitenland voor de beschikbaarheid van deze psychofarmaca, zo legt ze uit.

Volgens de vereniging van mensen met een bipolaire aandoening, Plusminus, is het voor veel patiënten belangrijk om te kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van medicijnen. ,,Onzekerheid of je medicijnen wel of niet beschikbaar zijn bij de apotheek, kan voor veel stress zorgen”, aldus voorzitter Henk Mathijssen van Plusminus, dat is aangesloten bij MIND. ,,Nederland koopt sterk in op prijs met als gevolg dat bij schaarste Nederland niet of onvoldoende geleverd krijgt. Met als gevolg dat patiënten de dupe worden van het huidige Nederlandse inkoopbeleid.”