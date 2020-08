Zoutloods bij Noordwijk gaat in vlammen op

Negen jaar celstraf en tbs voor dodelijke brandstich­ting Hillegom

29 juli Voor het stichten van een fatale brand in januari vorig jaar in Hillegom is de 22-jarige Sean M. woensdag veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Bij de brand aan de Stationsweg kwam in januari vorig jaar de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang (27) om het leven.