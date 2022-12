Zware mishandeling van Leidse student tijdens galafeest in Limburg

Indebuurt Leiden Indebuurt & Barry Badpak zoeken de mooiste kerstboom van Leiden!

Kerst staat voor de deur, dus is het hoog tijd om de kerstboom op te tuigen! Of staat -ie al in jouw woning te shinen? We zijn zeer benieuwd naar jullie creaties, want we zijn op zoek naar de allermooiste kerstboom van Leiden!

7 december