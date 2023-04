Bijna helft kantoorruimte in Leiderdorp heeft een te laag energielabel

Soldaat Mark (38) rust niet voordat oorlogs­held Arnoldus hier is herbegra­ven: ‘Hoort niet in anoniem Duits graf’

Al ruim tien jaar verdiept Mark Boon zich in het levensverhaal van de eind mei 1945 omgekomen verzetsman Arnoldus van Daal uit Boskoop. Van Daal kreeg zelfs nu nog twee onderscheidingen en Boon laat zijn verhaal pas los als deze oorlogsheld is herbegraven op het ereveld in Loenen. ,,Daar hoort hij, niet anoniem in een Duits graf.”