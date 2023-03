Dit is hoeveel inwoners uit de gemeente Leiderdorp mogen stemmen voor Provinciale Staten

Trajectcon­tro­le op N11 langs Alphen heeft weinig effect: ‘Flink hard gereden’

De wagen even flink op z'n staart trappen. Dat doen nog te veel mensen op de N11 langs Alphen ondanks de trajectcontrole, constateert het Openbaar Ministerie uit het aantal uitgedeelde boetes in 2022. De flitspalen in Leimuiden hebben daarentegen wél effect.