Fietser rijdt met paraplu de stoep af en knalt op voorruit auto in Leiderdorp

Aantal coronabe­smet­tin­gen in regio’s Alphen, Gouda en Woerden daalt (maar niet overal)

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart daalt flink, maar niet in alle gemeenten. De sterkste daling doet zich voor in de Krimpenerwaard. Lag het aantal vastgestelde besmettingen daar al weken boven de twintig, nu zijn het er negen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM dinsdagmiddag.