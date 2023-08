Geluksniveau in Leiderdorp hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland

Vlieg die als larve groeide in been Freek Vonk te zien in Naturalis: ‘Rust zacht lieve Kwak’

Kwak, de vlieg van tv-bioloog Freek Vonk, is overleden. Het dier is zes dagen oud geworden, schrijft Vonk op Instagram. Het beestje groeide als larve enkele maanden in het been van Vonk en ontpopte zich een week geleden tot een vlieg. Binnenkort wordt Kwak tentoongesteld in museum Naturalis in Leiden.