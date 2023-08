Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leiderdorp vandaag

Eczeem is voor Roos (20) meer dan alleen een rood plekje met jeuk: ‘Alsof mijn huid in de fik staat’

Rode plekjes, schilfers, jeuk en een droge huid. Voor de twintigjarige Roos Houtman uit Boskoop is dit de harde realiteit. ,,Eigenlijk heb ik al eczeem sinds ik me kan herinneren, ik weet dus niet beter. Ik heb geaccepteerd dat dit is wie ik ben, maar het is soms nog steeds moeilijk. Het is namelijk meer dan alleen een beetje uitslag.’’