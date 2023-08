Zeven hardrij­ders bekeurd op dezelfde weg waar vorig jaar fietser overleed

Zeven hardrijders liepen tegen de lamp bij een snelheidscontrole op de Oranje Nassausingel in Alphen. Op deze weg is eerder dit jaar de snelheidslimiet verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur, nadat er vorig jaar een fietsster werd doodgereden die overstak bij de Thorbeckestraat.