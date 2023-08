Rosanne en Wietse leven in een ‘IKEA-huis­je’ van 33 m2: ‘Als de ruimte beperkt is, word je creatief’

Als je van een studentenflatje van 12 vierkante meter komt, dan is een studio van 33 vierkante meter aan de ruime kant, ook voor zijn tweeën. Rosanne en Wietse van Eijsden hebben dan ook met veel plezier in de studio aan de Batehof in Woubrugge gewoond.