Kans op lichte regen en overwegend bewolkt weer in Leiderdorp vanochtend

Na het maken van een stoel of tafel belandde veel resthout in de oven, maar nu wordt het herge­bruikt

Bij de meubelmakerij van Wouter en Lotte verdween heel veel hout dat over was na het maken van een mooie stoel of tafel in de verbrandingsoven. Maar sinds een jaar doen broer en zus mee aan een proef om afvalhout nieuw leven te geven: ,,We hebben al ruim 12.000 kilo CO2 bespaard.”