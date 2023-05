Lekker weer in Leiderdorp vandaag

Help! Slakken vreten de tuin kaal: dit moet je (ja móet!) doen als je slakken én huisdieren hebt

Help! De peterselie en de eenjarige zomerbloeiers die je net had geplant, zijn vrijwel tot de grond toe opgevreten door slakken. Slakkenkorrels zijn geen optie, want die zijn giftig voor je kat, maar slakken zelf zijn ook niet goed voor Poekie. Wat nu?