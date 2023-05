Man (19) uit Leiderdorp aangehouden na melding over ’vuurwapen’

Aantal diefstal­len van katalysato­ren verdubbeld: ‘Het stelen is vaak in twee minuten gebeurd’

Het diefstalprobleem van autokatalysatoren wordt groter en groter. Met ruim 6000 gestolen katalysatoren in 2022 is zelfs een verdubbeling te zien ten opzichte van 2021, dat ook al een recordjaar was.