Explosies, omgeslagen boten en paniek: hulpverle­ners schrikken van roekeloze schippers

Boten die omslaan, explosies aan boord, schippers die vaarregels niet kennen of snel in paniek raken: het is volgens politie en brandweer vaak bar en boos op en rond het Braassemermeer. ,,Mensen gaan blind het water op.”