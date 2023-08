Carice van Houten is sommige dagen somber door klimaatcri­sis: ‘How could I not be?’

Carice van Houten is op sommige dagen somber door de klimaatcrisis, vertelt de 46-jarige actrice zaterdag in een video op Instagram. ,,We staan, to put it mildly, niet heel erg lekker in de wedstrijd.”