Vleermui­zen kunnen bouw ‘De Poel’ nog wel maanden vertragen

Omdat er eerst onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van vleermuizen, duurt het nog even totdat de gemeente Nieuwkoop, aannemer Vink Bouw en andere betrokkenen verder kunnen met de plannen voor een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang in Langeraar.