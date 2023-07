Regenbuien, maar soms ook zon in Leiderdorp vandaag

Moslimorga­ni­sa­ties en familie in shock na crematie van islamiti­sche overledene: ‘Doet vreselijk veel pijn’

De crematie van een dementerende, islamitische man (89) in een verpleeghuis in Wassenaar, heeft tot beroering en verontwaardiging geleid binnen de moslimgemeenschap. De nabestaanden zijn woest. Het verbranden van overledenen is in de islam namelijk niet toegestaan. Moslimorganisaties zeggen dat dit vaker voorkomt en nemen juridische stappen. ,,Ze hebben totaal geen respect voor iemands geloof.’’