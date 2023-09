De wijkagent Moeder belt 112 omdat dochter niet meer wakker wordt: ‘Ze ligt vredig in bed, het lijkt alsof ze slaapt’

Zo snel als we kunnen, dwars door een bloemenperk, rijden we naar een woning. We zijn opgeroepen voor een reanimatie. Een moeder heeft gebeld dat haar dochter niet meer wakker wordt en haar redden is het enige dat telt. In deze nieuwe aflevering van de rubriek De Wijkagent: een agent die emoties van de familie nooit zal vergeten.