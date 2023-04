Altijd al wat willen weten van Rico Verhoeven? Bokser zaterdag bij screening in bioscoop Leidschendam

column Het geluidsbe­leid in Den Haag spoort voor geen meter

‘Ik kan het je wel laten zien’, zegt horeca-ondernemer Maarten Hinloopen. Het jaar is 2019. In een van zijn zaken, stadscafé de Boterwaag, worden dan salsa-avonden georganiseerd. Maar in 2018 gaat het mis. Ineens beginnen buren die er net zijn komen wonen te klagen over geluidsoverlast.