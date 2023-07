Was Johan (66) de Haagse Indiana Jones? ‘Ligt het Binnenhof een paar jaar open, ga ik weg’

Of het nou een mijlpaal van de Romeinen was of de botten van een militair paard. Alle objecten die in de ‘schatkamer’ liggen van Archeologie-afdeling in Den Haag, gingen ooit door de vingers van Johan van der Helm (66). De restaurator/conservator neemt na bijna veertig jaar afscheid. Qua timing niet het beste moment: ‘Ligt het Binnenhof een paar jaar open, ga ik weg.’