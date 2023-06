Bewoners centrum Leidschendam klaar met verkeersdrukte: ‘Na twee maanden was ons plafond zwart’

Ze hadden een liefdevol­le én gewelddadi­ge relatie: Thanassis moet tien jaar cel in voor wurgen van Briza

Thanassis K. (33) is tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het dodelijk wurgen van zijn vriendin Mónica ‘Briza’ Garces Florez (40) in een Wassenaarse hotelkamer. ,,Hij heeft alles in het werk gesteld om de ontdekking van het lichaam van Briza zolang uit te stellen dat hij kon vluchten.”