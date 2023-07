Bodemonderzoeker Fugro profiteert van grote vraag: omzet groeit flink in eerste helft van jaar

column Yvon en Clyde horen in hun soepbus meer ‘u’ en ‘bedankt’ dan een caissière in de supermarkt

Wie denkt dat vroeger alles beter was, moet eens meerijden met de Haagse soepbus. Als jong krantenkuiken schreef ik er 35 jaar geleden een stuk over. Een kaduuk HTM-exemplaar was het toen, met steun van de gemeente neergezet op CS. Het was ook, eerlijk gezegd, wel linke soep.