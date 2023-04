Bodemonderzoeker Fugro uit Leidschendam profiteert van aanhoudende vraag van klanten

Toen haar zoon werd gearres­teerd, kwam het etiket: ‘Alleen­staan­de moeder, daar heb je er weer een’

Nadat een zoon van Diana Sardjoe voor de eerste keer door een arrestatieteam uit huis was gehaald, zag ze hoe haar leven werd gekaapt door hulpverleners. ,,Ik vertelde zo min mogelijk, bang als ik was dat ze iets verkeerds over mij zouden schrijven.’’ Het voelde voor de alleenstaande moeder alsof er meteen een etiket op haar werd geplakt. Diane leerde veel van die periode, nu probeert zij andere moeders te helpen.