Brede welvaart inwoners Leidschendam-Voorburg lager dan landelijk gemiddelde

OM: Advocaat hielp Chinezen aan illegale verblijfs­ver­gun­nin­gen

De 49-jarige Jeroen is advocaat bij een gerenommeerd advocatenbureau in Den Haag, met uitstekende referenties, maar het Openbaar Ministerie meent dat hij Chinezen hielp met valse papieren waardoor ze in Nederland een verblijfsvergunning kregen.