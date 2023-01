Burgercomité biedt Tweede Kamer petitie aan: ‘Schaijk en Reek moeten gehoord worden’

Drie geweldsin­ci­den­ten in regio Den Haag: steekpar­tij, vechtpar­tij en dreiging met mes bij tram

In Den Haag en omstreken hebben vanavond drie geweldsincidenten plaatsgevonden. Om 18.00 uur was er een steekpartij vlakbij het centrum, om 19.00 uur vond er een vechtpartij in Moerwijk plaats en weer een uur later een ruzie in een tram waarbij gedreigd is met een mes. Bij de steekpartij is één persoon zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

