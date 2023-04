Deze personen kregen een koninklijk lintje in Leidschendam-Voorburg

Nieuwe Titaan meteen voor de helft gevuld: ‘Bedrijven krijgen hier de ruimte om wereld te verbeteren’

Directeur Jurgen Nieuwenhuijsen is duidelijk in zijn sas met de nieuwe Haagse innovatiehub Titaan. De renovatie van de voormalige opslag van de oude Caballero-fabriek aan de Binckhaven is goed gelukt, vindt hij. Ook ondernemers zijn enthousiast. Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Binckhaven, dat onlangs werd opgeleverd, is meteen al voor de helft gevuld.