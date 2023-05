Dit is hoe de eerste teams uit Leidschendam-Voorburg dit weekeinde speelden

Redelijk bewolkt weer in Leidschen­dam-Voor­burg vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter maar het blijft droog in Leidschendam-Voorburg. 's Middags stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 12 graden.