Dit zijn de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Leidschendam-Voorburg

Reizigers positief over trams en bussen van HTM

Haags vervoersbedrijf HTM heeft in een klanttevredenheidsonderzoek een acht van reizigers gekregen. Daarmee zijn passagiers in Haagse trams en bussen ongeveer even tevreden over hun reizen als in Rotterdam en Amsterdam, waar de vervoersbedrijven ook gemiddeld een acht krijgen.