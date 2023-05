Geen saaie gerechten bij Central Park: ‘Eten bij dit restaurant met Michelinster is echt een aanrader’

Gouden Pollepel Ondergedom­peld in moederland met prachtig Afghaans smaakpalet

Sarban betekent ‘gids’ en dat nemen ze in dit restaurant serieus. Bij vrijwel iedere gang schuift de ober of eigenaar aan om trots uitleg te geven over de gerechten. Dat gaat vrijmoedig, maar genieten doen we.